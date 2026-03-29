Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне назвали города с лучшим обслуживанием в отелях

Рейтинг возглавили Зеленоградск, Владикавказ и Кисловодск, сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Зеленоградск, Владикавказ и Кисловодск возглавили рейтинг городов РФ с лучшим обслуживанием в отелях по мнению россиян. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

«Лидером рейтинга стал Зеленоградск: в 48,5% отзывов упоминают радушие, вежливость и внимательность персонала, приятный ненавязчивый сервис и качественную ежедневную уборку. На втором месте с 45,5% оказался Владикавказ, в отелях которого работают очень доброжелательные и заботливые сотрудники, всегда готовые помочь и даже чем-нибудь угостить», — рассказали в компании.

Согласно исследованию, третью строчку занял Кисловодск (43,5%), где персонал в гостиницах «очень приветливый, улыбчивый, отзывчивый и гостеприимный». Многие также отмечают Тулу (40,5%), Ессентуки (40,2%), Махачкалу (40,6%), Выборг (39,6%), Великий Новгород (39,5%), Калининград (39%) и Ульяновск (38,2%).

В рамках исследования эксперты сервиса проанализировали 12 тыс. отзывов на несколько тысяч отелей, расположенных в ста самых популярных у туристов локациях по всей России. Это часть большого исследования отзывов гостей сервиса, в котором рассматривались различные параметры — от завтраков до работы персонала.