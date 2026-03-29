Пуртов: конкуренция на торгах по квартирам в Москве составила около 10 участников

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Около 10 участников претендуют на квартиры на столичных аукционах. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«На машино-места и квартиры претендуют от 7 до 10 участников, физических лиц. На капиталоемкие объекты количество участников меньше, в среднем 4, когда речь идет о каких-то больших объектах или отдельно стоящих зданиях», — рассказал Пуртов.
Он добавил, что конкуренция на коммерческие помещения составляет в среднем от четырех до восьми участников.
