Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пуртов: конкуренция на торгах по квартирам в Москве составила около 10 участников

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике отметил, что конкуренция на коммерческие помещения составляет в среднем от четырех до восьми участников.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Около 10 участников претендуют на квартиры на столичных аукционах. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На машино-места и квартиры претендуют от 7 до 10 участников, физических лиц. На капиталоемкие объекты количество участников меньше, в среднем 4, когда речь идет о каких-то больших объектах или отдельно стоящих зданиях», — рассказал Пуртов.

Он добавил, что конкуренция на коммерческие помещения составляет в среднем от четырех до восьми участников.

Полный текст интервью будет опубликован 30 марта в 09:00.