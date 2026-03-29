Нижегородцам объяснили, зачем нужен шампунь при мытье автодорог

В Нижнем Новгороде горожанам рассказали, для чего при мытье городских улиц применяют шампунь. Такой информацией поделились наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на главного редактора ИА «Стационар-пресс» Алексея Никонова.
Как пояснил эксперт, зимой на проезжей части формируется плёнка из остатков бензина, мазута и машинных масел. Обычной водой её не смыть, вода будет просто скатываться.
Уборка с шампунем помогает решить проблему: сцепление колёс с асфальтом становится лучше, и тормозной путь сокращается. Кроме того, шампунь хорошо вымывает пыль и грязь из пор дорожного покрытия.