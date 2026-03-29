Кому могут приостановить выплату пенсии, предупредил экономист

Об этом рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин, передает ИА DEITA.RU.
По его словам, такие ситуации прописаны в Федеральном законе «О страховых пенсиях», и предназначены для предотвращения злоупотреблений и контролирования правильности оформления выплат.
Одним из основных оснований для приостановки является длительное отсутствие получения пенсии — если гражданин не забирал средства в течение шести месяцев подряд, то выплата приостанавливается на весь этот период, начиная со следующего месяца после окончания шести месяцев без получения денег. Иными словами, если человек не заглядывал за пенсией полгода, то выплаты в этот срок приостанавливаются.
Также, как отметил Балынин, выплаты могут быть остановлены, если инвалид не прошел переосвидетельствование в установленный законом срок. В этом случае срок ограничения составляет три месяца, в течение которых пенсия не выплачивается до тех пор, пока гражданин не пройдет переосвидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы.
Еще одним основанием для приостановки является отсутствие подтвержденных данных о том, что получатель пенсии обучается очно по случаю потери кормильца после достижения 18-летнего возраста. В этом случае выплаты могут быть прекращены либо через шесть месяцев после достижения совершеннолетия, либо после окончания обучения.
Если по истечении трех или шести месяцев, в зависимости от ситуации, гражданин не устранит причины, вызвавшие приостановку, выплаты пенсий полностью прекращаются. Тогда человеку необходимо будет снова подать заявление для восстановления выплат. Только после этого возможна повторная индексация и возврат к выплатам, что требует определенного времени и соблюдения всех процедур.