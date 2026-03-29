Россиянам назвали пять способов платить меньше за коммунальные услуги

Есть пять способов снизить платежи за коммунальные услуги. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Первый шаг к снижению расходов — отслеживание объемов потребления.

Источник: URA.RU

«Во-первых, важно отслеживать не только суммы, но и объемы потребления, сравнивать их не только с предыдущим месяцем, но и с предыдущими годами. Это является стартом в определении потенциальных возможностей управления объемами потребления», — отметил эксперт. Его слова передает aif.ru.

Также он посоветовал оплачивать квитанции вовремя, чтобы избежать пеней и приостановления оказания коммунальных услуг. «Впоследствии за повторное подключение, как правило, взимают дополнительную плату. Соответственно, это дополнительный ущерб кошельку, который можно предотвратить, избегая просрочек по оплате», — добавил Балынин.

Кроме того, эксперт порекомендовал обращать внимание на класс энергосбережения при покупке электрической техники: класс А+++ более энергоэффективен, чем А++. Еще один способ сэкономить — уменьшить расходы на оплату вывоза мусора при отсутствии дома более пяти календарных дней подряд (дни отъезда и приезда в расчет не берутся). Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением и документами, подтверждающими отсутствие (например, билетами на транспорт).

Также можно установить многотарифный счетчик на электроэнергию: в ночное время стоимость киловатт-час будет в 2,5−3 раза ниже, чем в пиковые часы. Это позволит снизить расходы, если перенести часть потребления на раннее утро или ночь.

Ранее Министерство цифрового развития выступило с инициативой размещать квитанции за коммунальные услуги в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги». Такая мера позволит уменьшить затраты на бумажные носители, а высвободившиеся финансовые средства направить на поддержку почтовой отрасли. При этом для пенсионеров и лиц, имеющих право на льготы, сохранится возможность получения платежек в традиционной бумажной форме.