Россиянам рассказали о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы

В России максимальный размер страховой пенсии составляет 67 тысяч рублей. Для достижения этого уровня необходимо иметь 400 пенсионных баллов, что предполагает наличие трудового стажа продолжительностью 40 лет при ежемесячной зарплате более 250 тысяч рублей. Отдельные категории граждан могут получать выплаты в размере 100 тысяч рублей, однако такие суммы предоставляются не в рамках страховой пенсии, а в виде социальных выплат за выслугу лет.