Россиянам рассказали о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы

«Раньше в страховой стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми суммарно — это ограничивало права матерей с пятью и более детьми. Теперь лимит снят», — заявила Горелкина, отметив, что нестраховые периоды учитываются только при наличии минимального официального трудового стажа — достаточно нескольких дней работы до или после такого периода. Ее слова передает агентство «Прайм».
В соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в статье 12 определен список нестраховых периодов, которые учитываются при расчете трудового стажа. К таким периодам относятся: прохождение военной службы, осуществление ухода за ребенком в возрасте до полутора лет, а также уход за инвалидом первой группы или лицом старше 80 лет. За многие из этих периодов гражданам начисляются пенсионные баллы.
Стоимость пенсионного балла в 2026 году — 156,76 рубля. Так один год нестрахового периода прибавляет к пенсии: 1,8 балла за военную службу или уход за инвалидом первой группы — около 282 рублей в месяц; 3,6 балла за второго ребенка — около 564 рублей; 5,4 балла за третьего и четвертого — около 846 рублей.
Также стоит учесть, что время получения пособия по безработице или по временной нетрудоспособности увеличивает стаж, но не дает баллов и не влияет на размер пенсии. Горелкина рекомендует заранее запросить выписку из индивидуального лицевого счета в Социальном фонде, чтобы проверить корректность учета всех периодов.
В России максимальный размер страховой пенсии составляет 67 тысяч рублей. Для достижения этого уровня необходимо иметь 400 пенсионных баллов, что предполагает наличие трудового стажа продолжительностью 40 лет при ежемесячной зарплате более 250 тысяч рублей. Отдельные категории граждан могут получать выплаты в размере 100 тысяч рублей, однако такие суммы предоставляются не в рамках страховой пенсии, а в виде социальных выплат за выслугу лет.