Россиянам перечислили, какие продукты к Пасхе можно купить заранее и подешевле

«Заранее можно приобретать товары с длительным сроком хранения: муку, сахар, сухофрукты, орехи, шоколад, кондитерские украшения. В предпраздничный период именно эти категории сложнее найти по оптимальной и выгодной стоимости», — отметила она. Ее слова передает RT.
Яйца, творог и сливочное масло лучше покупать ближе к празднику. «Многие ритейлеры запускают скидочные кампании за пять — семь дней до праздника. Можно отслеживать такие периоды и сравнивать стоимость в разных торговых сетях с помощью приложений и сайтов», — заявила эксперт.
Плетеные корзинки, подставки под яйца, красители, свечи, искусственные ветки вербы, текстиль и тематические бумажные салфетки появляются в продаже задолго до праздника. Часто декоративные элементы покупают спонтанно, когда цены уже выросли из-за приближающегося спроса. Чтобы избежать лишних трат, стоит составить список необходимых товаров заранее и отслеживать появление их в продаже.
Пасха — важнейший праздник для православных верующих. В 2026 году она приходится на 12 апреля. К этому дню начинают готовиться заблаговременно: занимаются выпечкой куличей, окрашиванием яиц и наведением порядка в доме.