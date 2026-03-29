INPEX готова отгружать нефть из Казахстана в Японию

По данным издания, доставка нефти из Казахстана занимает от 35 до 55 дней, из Азербайджана — от 25 до 50 дней. Для сравнения: танкер из Персидского залива идёт всего около 20 дней. Логистика дороже и дольше, но для Японии это цена за стабильность поставок.