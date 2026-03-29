INPEX готова отгружать нефть из Казахстана в Японию

Как сообщает издание Yomiuri, INPEX владеет долями на казахстанском месторождении Кашаган в Казахстане и «Азери-Чыраг-Гюнешли» в Азербайджане. До сих пор нефть с этих месторождений компания направляла в рамках спотовых поставок в основном в Европу.
Главный акцент сделан на Кашаганское месторождение в Казахстане, где добыча достигает около 430 тысяч баррелей в сутки.
Почему Япония ищет альтернативу
Сегодня страна более чем на 90% зависит от ближневосточной нефти. В Токио опасаются перебоев из-за блокировки Ормузского пролива, поэтому курс на диверсификацию поставок становится стратегическим. Казахстан и Азербайджан с их легкими и средними сортами нефти, близкими по характеристикам к ближневосточным, рассматриваются как надежная альтернатива.
Логистика: дольше, но стабильнее
По данным издания, доставка нефти из Казахстана занимает от 35 до 55 дней, из Азербайджана — от 25 до 50 дней. Для сравнения: танкер из Персидского залива идёт всего около 20 дней. Логистика дороже и дольше, но для Японии это цена за стабильность поставок.
Опыт и новые шаги
Япония уже закупала нефть в Центральной Азии и Южной Америке, а также увеличивает импорт из США. В 2025 году американская нефть заняла 3,8% в структуре японского импорта. Теперь Казахстан может стать одним из ключевых партнеров в новой энергетической стратегии Токио.
