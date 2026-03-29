В Крым на три дня — куда едут россияне и сколько это стоит

По данным аналитиков платформы, Ялта заняла четвертую строчку рейтинга. Средняя стоимость размещения в курортной столице Крыма составляет 5065 рублей. Севастополь на девятой позиции со средней ценой за номер в 3240 рублей. Судак замыкает рейтинг — номера в отелях курорта в среднем предлагают за 7163 рубля.
Первые три места рейтинга у Москвы, Краснодара и Казани, где за сутки размещения в среднем просят 4595, 3633 и 4288 рублей соответственно.
Также в списке лидеров оказались Геленджик — 4338 рублей, Анапа — 5760 и Зеленоградск, Калининградской области — 4739 рублей в сутки.
Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте, сообщали ранее эксперты российского сервиса бронирования Твил. Ру.