Возле школ Новосибирска обновят дорожную разметку за 30 млн рублей

Работы проведут на пешеходных переходах, «лежачих полицейских» и стоп-линиях с использованием износостойкого пластика со светоотражающими стеклошариками.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске объявлены тендеры на нанесение разметки вблизи образовательных учреждений. Городской центр организации дорожного движения (ГЦОДД) — разместил на портале госзакупок два аукциона суммой в 30 млн рублей.

Подрядчики должны обновить разметку до 15 сентября, выезжая на объекты в течение трёх дней после получения заявки. Для работы используют холодный пластик с микростеклошариками, который делает разметку заметнее в тёмное время суток.

Гарантия на обновлённые линии — 12 месяцев. Помимо школьных маршрутов, в городе также планируют обновить разметку на других участках, включая места концентрации ДТП.