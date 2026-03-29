Возле школ Новосибирска обновят дорожную разметку за 30 млн рублей

В Новосибирске объявлены тендеры на нанесение разметки вблизи образовательных учреждений. Городской центр организации дорожного движения (ГЦОДД) — разместил на портале госзакупок два аукциона суммой в 30 млн рублей.
Подрядчики должны обновить разметку до 15 сентября, выезжая на объекты в течение трёх дней после получения заявки. Для работы используют холодный пластик с микростеклошариками, который делает разметку заметнее в тёмное время суток.
Гарантия на обновлённые линии — 12 месяцев. Помимо школьных маршрутов, в городе также планируют обновить разметку на других участках, включая места концентрации ДТП.