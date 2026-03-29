В Краснодаре доля квартир со скидкой выросла до 83,3%

Лидером стал Омск с долей 84,2% квартир с дисконтом против 80,4% годом ранее. Краснодар занял вторую позицию — доля выросла с 45,8 до 83,3%. Третье место досталось Ростову-на-Дону, где показатель увеличился с 63,6 до 83%.
Санкт-Петербург расположился на четвертом месте — доля квартир со скидкой снизилась с 83 до 79,6%. Пятую строчку занял Новосибирск с ростом с 61,8 до 78,7%.
В десятку лидеров также вошли Казань (снижение с 76,6 до 75,7%), Челябинск (рост с 68,2 до 75,6%), Уфа (рост с 50 до 74,3%), Красноярск (рост с 57,9 до 74,3%). Москва замкнула десятку с сокращением доли с 86,7 до 73,1%. Средний размер скидок на квартиры в городах-миллионниках составляет 4,6%.
«Основной покупатель на рынке вторичного жилья сейчас те, кто пытаются найти квартиры с максимальным дисконтом, чтобы компенсировать часть переплаты по ипотеке в первые годы пользования кредитом, а затем рефинансировать его под более низкую ставку, когда ставки снизятся», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.
По его словам, продавцам приходится подстраиваться под ожидания покупателей и предлагать скидки. После снижения ипотечных ставок доля квартир с дисконтом начнет постепенно сокращаться.