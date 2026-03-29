Россиянам назвали случаи, когда ФНС может заблокировать счета

Федеральная налоговая служба России сможет блокировать счета россиянам, не задекларировавшим доходы за 2025 год. Такое может произойти после 20 мая 2026 года.

Источник: ЕАН

«Такое право возникает у налогового органа через 20 рабочих дней после истечения срока представления декларации, которое приходится на 30 апреля 2026 года, и прекращается через 3 года», — рассказала юрист, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева «РИА Новости».

Самостоятельно нужно декларировать доходы в случае продажи недвижимости, которая была в собственности менее минимального срока владения, получения дорогих подарков не от родственников, а также в случае выигрыша в лотерею суммы от 4 тыс. рублей, сдачи в аренду имущества и получения дохода от зарубежных источников. Налог в таком случае необходимо оплатить до 15 июля 2026 года. По словам юриста, блокировку счетов ФНС снимет после того, как россиянин предоставит свою декларацию. Такую блокировку можно обжаловать в административном и судебном порядке.

Напомним, с 1 апреля в России вступят в силу новые правила перевода денег. Эти изменения призваны улучшить национальную платежную систему и привести ее в соответствие с международными стандартами. Среди значимых нововведений — изменения в требованиях к реквизитам. Теперь физические лица должны указывать свою фамилию, имя и отчество полностью.