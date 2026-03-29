Россиянам назвали случаи, когда ФНС может заблокировать счета

«Такое право возникает у налогового органа через 20 рабочих дней после истечения срока представления декларации, которое приходится на 30 апреля 2026 года, и прекращается через 3 года», — рассказала юрист, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева «РИА Новости».
Самостоятельно нужно декларировать доходы в случае продажи недвижимости, которая была в собственности менее минимального срока владения, получения дорогих подарков не от родственников, а также в случае выигрыша в лотерею суммы от 4 тыс. рублей, сдачи в аренду имущества и получения дохода от зарубежных источников. Налог в таком случае необходимо оплатить до 15 июля 2026 года. По словам юриста, блокировку счетов ФНС снимет после того, как россиянин предоставит свою декларацию. Такую блокировку можно обжаловать в административном и судебном порядке.
Напомним, с 1 апреля в России вступят в силу новые правила перевода денег. Эти изменения призваны улучшить национальную платежную систему и привести ее в соответствие с международными стандартами. Среди значимых нововведений — изменения в требованиях к реквизитам. Теперь физические лица должны указывать свою фамилию, имя и отчество полностью.