Россиянам назвали случаи, когда ФНС может заблокировать счета

Самостоятельно нужно декларировать доходы в случае продажи недвижимости, которая была в собственности менее минимального срока владения, получения дорогих подарков не от родственников, а также в случае выигрыша в лотерею суммы от 4 тыс. рублей, сдачи в аренду имущества и получения дохода от зарубежных источников. Налог в таком случае необходимо оплатить до 15 июля 2026 года. По словам юриста, блокировку счетов ФНС снимет после того, как россиянин предоставит свою декларацию. Такую блокировку можно обжаловать в административном и судебном порядке.