В Шушарах запускают новое производство автомобилей

В Шушарах активно ведётся запуск автомобильного производства полного цикла. Об этом сообщает администрация Санкт-Петербурга.
Губернатору Александру Беглову представили прототипы моделей легковых автомобилей российского брэнда JELAND. Транспорт будут выпускать в Шушарах. Подготовка к запуску производства находится в завершающей стадии. Уже сварен первый кузов. В цехе окраски ведётся активные пуско-наладочные работы. Этот технический процесс запустят в ближайшие дни. Выпускать на заводе будут каждый год по 100 тысяч машин.
Ранее завод был площадкой корпорации «General Motors». Техническое перевооружение предприятия провели за восемь месяцев. Новый высокоавтоматизированный сварочный цех создали практически с нуля. В нём будут задействованы 120 промышленных роботов.
Александр Беглов подчеркнул значимость этого проекта для перезапуска петербургского автокластера. По его словам, в истории петербургского автопрома сейчас начинается новая глава.
«Напомню, что автокластер в Петербурге два десятилетия назад создавался по инициативе Президента России. Сегодня наш город укрепляет свои позиции как ведущий центр отечественного автомобилестроения», — отметил губернатор.
Он добавил, что запуск производства станет важным шагом к технологическому суверенитету всей России. Важно и то, что город получит новые рабочие места.