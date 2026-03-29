В Шушарах запускают новое производство автомобилей

Губернатору Александру Беглову представили прототипы моделей легковых автомобилей российского брэнда JELAND. Транспорт будут выпускать в Шушарах. Подготовка к запуску производства находится в завершающей стадии. Уже сварен первый кузов. В цехе окраски ведётся активные пуско-наладочные работы. Этот технический процесс запустят в ближайшие дни. Выпускать на заводе будут каждый год по 100 тысяч машин.