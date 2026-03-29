На Кубани более 1,6 безработных прошли обучение новым профессиям в 2025 году

Безработные на Кубани могут получить новую профессию в рамках нацпрокта «Кадры». Более 1,6 тыс. человек уже обучились по разным направлениям деятельности.
«Цель нацпроекта в 2026 году — сократить среднее время трудоустройства на 25% за счет модернизации центров занятости во всех 44 муниципалитетах», — рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
Уровень безработицы в Краснодарском крае ниже среднероссийских показателей. Он составляет 2%.
При этом регион остро нуждается в специалистах в сфере здравоохранения, образования, сельском хозяйстве, строительстве и на производстве. Всего на Кубани открыто 60,2 тыс вакансий, пишет ТАСС.
Узнать больше по теме
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев.