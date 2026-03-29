Выпускница ПНИПУ вошла в топ-10 женщин за выдающиеся успехи в ИТ-отрасли

Ежегодный проект CNews опубликовал список женщин, добившихся выдающихся достижений в сфере информационных технологий. В топ-10 попала выпускница Пермского политеха Светлана Перминова. После завершения обучения на кафедре «Автоматика и телемеханика» ее профессиональная карьера насчитывает 18 лет.
С 2004 по 2015 года она занимала должность заместителя генерального директора компании «ИнтеллектСтрой», с 2015 года — директора компании «Юникорн». Компания восемь лет является резидентом инновационного центра «Сколково». Ее разработки предназначены для цифровизации девелопмента и сферы ЖКХ, включая платформу для умных домов и зданий Ujin.
Под руководством Светланы Перминовой «Юникорн» демонстрирует устойчивый рост. По данным bo.nalog.ru, выручка компании за 2024 год составила более 600 млн руб. В этом году две трети долей «Юникорн» приобрел холдинг «ЭР-Телеком».