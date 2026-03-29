В Башкирии весной вырос спрос на временный персонал

Весной в Башкирии вырос спрос на временный персонал. Об этом порталу Ufatime.ru сообщила директор по маркетингу платформы гибкой занятости Анна Ларионова.
По ее словам, основной причиной стала активизация продаж в период сезонных праздников. Наиболее острая потребность в кадрах наблюдается в ритейле и сфере HoReCa.
Работодатели чаще всего ищут работников склада и торгового зала, курьеров, официантов, горничных, поваров и разнорабочих. О нехватке персонала сообщили 44% ритейл-компаний региона. Самыми дефицитными специалистами остаются сборщики заказов — их не хватает в 37% компаний.
Одной из самых прибыльных подработок весной эксперты называют работу курьером — в выходные за смену можно получить в среднем от 3 до 5 тысяч рублей.
Для тех, кто предпочитает удаленную занятость, доступны вакансии операторов колл-центров и служб поддержки. При наличии компьютера доход за длительную начинается от 1,5 тысячи рублей.
По оценке экспертов, при работе преимущественно в выходные даже без опыта можно дополнительно зарабатывать порядка 15−20 тысяч рублей в месяц.