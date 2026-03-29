Налоговая сказала белорусам поменять адрес электронной почты

МНС сказало, почему белорусам нужно изменить адреса своей электронной почты.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по налогам и сборам сказали белорусам поменять адрес электронной почты.

В МНС обратили внимание на то, что в связи с включением доменного имени @tut.by в республиканский список экстремистских материалов, на электронные адреса, которые принадлежат данному почтовому сервису, не будут отправлять извещения на уплату налогов, сообщения и уведомления.

Если белорусам нужно в дальнейшем получать информацию от налоговых органов на электронную почту, то плательщикам следует изменить адрес электронной почты в личном кабинете плательщика. А для этого в разделе «Персональные данные» на сайте МНС удалить старый адрес электронной почты и ввести новый.

— На указанный новый адрес будет направлено письмо для подтверждения почтового ящика, — пояснили в МНС.