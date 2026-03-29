Зарплата директоров школ и их замов увеличивается в Беларуси с 1 апреля

В Беларуси зарплата директоров школ и их замов вырастет с 1 апреля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с 1 апреля вырастут зарплаты директоров школ и их заместителей. Это регламентирует соответствующее постановление Министерства образования (№ 68 от 23 марта 2026-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.

Так, зарплаты руководства школ вырастут благодаря надбавкам за специфику труда. Надбавка 75% от оклада установлена для директоров учреждений общего среднего и среднего специального образования, руководителей обособленных и структурных подразделений учреждений высшего образования, дополнительного образования взрослых, которые были созданы для реализации образовательных программ общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования.

Замдиректора из числа педработников учреждений общего среднего и среднего специального образования, заместители руководителей из числа педработников обособленных и структурных подразделений учреждений высшего образования, допобразования взрослых, созданных для реализации образовательных программ общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования получат надбавку 40% от оклада.