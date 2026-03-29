В Самарской области спрос на вахтовиков вырос на 66%

В Самарской области зафиксировали рост спроса на водителей для работы вахтовым методом. Об этом сообщили аналитики «Авито Работа».
— Водители спецтехники демонстрируют заметный рост спроса: количество вакансий увеличилось на 66%, при этом средний уровень заработной платы составляет 129 495 рублей. Эти профессионалы особенно востребованы на строительных и промышленных объектах, — отметили в сообщении.
На втором месте — строители. Число вакансий увеличилось на 23 процента, а средняя зарплата составляет 203 886 рублей. Эта профессия по-прежнему играет ключевую роль в реализации инфраструктурных проектов. Спрос на бурильщиков возрос: количество вакансий увеличилось на 20%, при этом средняя зарплата составляет 227 430 рублей.