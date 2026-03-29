Налоговики объяснили, кому из россиян будут блокировать счета

Федеральная налоговая служба (ФНС) России официально опровергла информацию о массовой заморозке банковских счетов граждан, не сдавших декларацию 3-НДФЛ до конца весны. Ведомство пояснило, что жесткие санкции, намеченные на период после 20 мая, не коснутся большинства рядовых налогоплательщиков.
«Информация, распространяющаяся в СМИ, о том, что ФНС России начнет блокировать счета физлиц после 20 мая за несданную декларацию по форме 3-НДФЛ, не соответствует действительности», — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе ведомства. В службе уточнили, что возникшие в информационном поле опасения преувеличены и не имеют под собой законодательной базы в отношении обычных граждан.
«Возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода», — подчеркивается в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе MAX. Поясняется, что мера по блокировке счетов за игнорирование отчетности распространяется исключительно на организации, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой, чей доход напрямую связан с предпринимательской деятельностью.
Санкции могут быть применены только в том случае, если указанные категории плательщиков не представят документы в течение 20 дней после установленного дедлайна. «При этом ФНС России заблаговременно уведомляет о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию», — отмечает служба. Ведомство призывает не поддаваться панике, напоминая, что для большинства россиян кампания по подаче деклараций за 2025 год продлится до 30 апреля 2026 года.
Обязанность отчитаться перед государством сохраняется для тех, кто в прошлом году продал имущество раньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею или сдавал жилье в аренду. При этом крайний срок оплаты исчисленного налога установлен на 15 июля 2026 года, что дает гражданам достаточно времени для проведения расчетов без риска мгновенной потери доступа к своим банковским картам.