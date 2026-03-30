Нацбанк ощутимо понизил курс евро и курс доллара на 30 марта после выходных

Национальный банк установил обновленные курсы валют на 30 марта, понедельник. В итоге после выходных курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 30 марта, Национальный банк установил следующий курсы валют: 1 доллар США равен 2,9535 белорусского рубля, 1 евро — 3,4021 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6674 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 27 марта, субботу, 28 марта, и воскресенье, 29 марта, курс доллара и курс евро стали ощутимо ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине в понедельник, 30 марта.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0117 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0245 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0173 белрубля.
