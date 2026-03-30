Кабмин обсудит законопроекты о цифровых валютах и упорядочении миграции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Правительство России на заседании 30 марта обсудит несколько важных законодательных инициатив. Члены кабмина рассмотрят комплекс законопроектов о цифровой валюте и об уголовной ответственности за незаконный майнинг.
Другая важная тема — упорядочение миграционных правил и ужесточение ответственности за их нарушение вплоть до выдворения с территории РФ.
Также члены правительства обсудят вопросы поддержки регионов, соцзащиту ветеранов и помощь творческим индустриям.
На заседании будут рассмотрены законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», а также проекты поправок к КоАП. Как отмечает пресс-служба кабмина, цель актов — «установление комплексного регулирования отношений, возникающих при организации обращения и обращении цифровых валют».
В повестке также рассмотрение поправок в УК и УПК РФ в части уголовной ответственности за незаконный майнинг. Этот документ призван сделать майнинговый сектор более прозрачным и одновременно защитить инвесторов.
Кроме того, члены кабмина обсудят поправки к КоАП, которые должны повысить эффективность и оперативность выдворения из РФ мигрантов, «представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку». Предполагается также «усиление административной ответственности физических лиц за совершение правонарушений» в этой сфере.
Поддержка регионов.
В числе пунктов повестки заседания — выделение средств на субсидии Курской области, чтобы помочь покинувшим свои дома из-за действий украинских формирований жителям региона оплачивать съемное жилье.
Предстоит членам правительства также обсудить перераспределение средств на повышение сбалансированности бюджета регионов Донбасса и Новороссии, чтобы помочь ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям в пенсионном обеспечении граждан.
Средства направят также Псковской и Ростовской областям — в этих регионах необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На заседании планируется обсудить поправки к закону «О государственной социальной помощи», которые должны усилить поддержку ветеранов боевых действий.
Кроме того, члены правительства обсудят создание Координационного совета по вопросам развития креативных индустрий. Сейчас такие структуры действуют в различных российских регионах.
Планируется выделить дополнительные средства Морской спасательной службе Росморречфлота, чтобы помочь в ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.