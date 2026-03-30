Посол в Астане: Казахстан заинтересован в поставках нефти в ЕС через Россию

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Казахстан заинтересован в продлении транспортировки нефти в ЕС через нефтепровод «Дружба» по российской территории. Об этом сообщил изданию «Известия» посол России в Астане Алексей Бородавкин.
Дипломат отметил, что Казахстан заинтересован в экспорте нефти через нефтепровод «Дружба», но из-за поведения киевского режима это пока не представляется возможным.
«И когда нефтепровод опять заработает, мы уверены, что казахстанские друзья будут этим пользоваться», — сказал Алексей Бородавкин.