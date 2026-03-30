Минтруд планирует автоматически штрафовать работодателей за задержку отчетности

На текущий момент штрафы за непредоставление сведений о трудовой деятельности остаются сравнительно низкими: для должностных лиц они составляют от 300 до 500 рублей, а Социальный фонд вправе взыскивать аналогичную сумму за каждого застрахованного сотрудника, данные о котором не были поданы вовремя. Однако даже такие суммы являются важным рычагом давления, так как отсутствие оперативной информации в СФР напрямую влияет на возможность граждан подтвердить свой стаж при выходе на пенсию или оформлении социальных выплат. По данным ведомства, цифровизация контроля является логичным продолжением политики обеления рынка труда.