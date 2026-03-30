Минтруд планирует автоматически штрафовать работодателей за задержку отчетности

Министерство труда РФ разрабатывает механизм автоматического возбуждения административных дел в отношении работодателей, которые несвоевременно подают сведения о сотрудниках в Социальный фонд (СФР). Инициатива призвана исключить бюрократические задержки, из-за которых тысячи нарушений остаются безнаказанными, а граждане теряют право на своевременное получение пособий и корректный учет трудового стажа. Об этом пишут «Известия».
Согласно предлагаемым изменениям, система будет работать по принципу дорожных камер: факт нарушения фиксируется электроникой, после чего постановление формируется автоматически, без составления протокола трудовым инспектором. Внедрение искусственного интеллекта позволит анализировать отчетность в реальном времени, выявляя ошибки и пропуски сроков подачи данных о найме и увольнении работников.
В настоящее время процесс привлечения к ответственности занимает месяцы, из-за чего многие дела закрываются по истечении годичного срока давности. По мнению экспертов, переход на «цифру» может привести к кратному увеличению числа дел. Наибольшие риски автоматизация несет для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, где традиционно наблюдается высокая текучесть кадров и низкая дисциплина в ведении документации, в то время как госсектор и крупные корпорации демонстрируют стабильность в подаче отчетов.
На текущий момент штрафы за непредоставление сведений о трудовой деятельности остаются сравнительно низкими: для должностных лиц они составляют от 300 до 500 рублей, а Социальный фонд вправе взыскивать аналогичную сумму за каждого застрахованного сотрудника, данные о котором не были поданы вовремя. Однако даже такие суммы являются важным рычагом давления, так как отсутствие оперативной информации в СФР напрямую влияет на возможность граждан подтвердить свой стаж при выходе на пенсию или оформлении социальных выплат. По данным ведомства, цифровизация контроля является логичным продолжением политики обеления рынка труда.
