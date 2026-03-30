Цены на нефть вновь существенно выросли: стоимость увеличилась на более чем 2,7%

Цены на нефть вновь выросли на мировых биржах. Они резко подскочили ночью 30 марта. Так, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне превысила 115 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
В последний раз цены на нефть достигали 115 долларов за баррель 19 марта этого года. В ночь на 30 марта стоимость увеличилась на более чем 2,7 процента.
При этом существенный рост цен на нефть наблюдался недолго. Он замедлился уже спустя несколько минут после резкого взлета.
Узнать больше по теме
