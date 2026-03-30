Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на нефть вновь существенно выросли: стоимость увеличилась на более чем 2,7%

Стоимость нефти Brent достигла 115 долларов за баррель.

Источник: Комсомольская правда

Цены на нефть вновь выросли на мировых биржах. Они резко подскочили ночью 30 марта. Так, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне превысила 115 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

В последний раз цены на нефть достигали 115 долларов за баррель 19 марта этого года. В ночь на 30 марта стоимость увеличилась на более чем 2,7 процента.

При этом существенный рост цен на нефть наблюдался недолго. Он замедлился уже спустя несколько минут после резкого взлета.

В США на фоне нефтяного кризиса растут цены на топливо. Сейчас средняя стоимость бензина составляет порядка 3,977 доллара за галлон (примерно 85 рублей за литр). В Вашингтоне цены на топливо превышают 100 рублей за литр. Рынок остро отреагировал на операцию США и Израиля в Иране.

