Цена на нефть Brent превысила $115 за баррель

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне 2026 года в ходе торгов превысила 115 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Это произошло впервые с 19 марта 2026 года. Согласно сведениям на 01:15 мск, цена на фьючерс Brent поднималась на 2,74 процента, до 115,65 доллара за баррель. По состоянию на 01:25 мск, стоимость этого сырья замедлила рост до и установилась на отметке 115,40 доллара за баррель (увеличение на 2,51%).
Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на трейдеров предупредила, что США грозит энергетический кризис, если Вашингтону в ближайшее время не удастся урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем. Кроме того, эксперты опасаются, что переговоры между странами могут не привести к результату.