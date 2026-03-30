Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена на нефть Brent превысила $115 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE установилась на отметке $115,40 за баррель.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне 2026 года в ходе торгов превысила 115 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Это произошло впервые с 19 марта 2026 года. Согласно сведениям на 01:15 мск, цена на фьючерс Brent поднималась на 2,74 процента, до 115,65 доллара за баррель. По состоянию на 01:25 мск, стоимость этого сырья замедлила рост до и установилась на отметке 115,40 доллара за баррель (увеличение на 2,51%).

Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на трейдеров предупредила, что США грозит энергетический кризис, если Вашингтону в ближайшее время не удастся урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем. Кроме того, эксперты опасаются, что переговоры между странами могут не привести к результату.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше