Эксперт Хоменко: банки перестанут учитывать переводы физлиц при выдаче кредита

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Переводы от родственников и друзей не будут учитываться банками при оценке платежеспособности потенциального заемщика, сказала ТАСС профессор кафедры банковского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Елена Хоменко.
Ключевой принцип новых правил заключается в том, что банки с 1 апреля будут оценивать платежеспособность заемщика и размер кредита только по официальным, документально подтвержденным доходам, они не будут принимать во внимание доходы гражданина, которые он не может документально подтвердить — путем предоставления сведений из налогового органа, справки с места работы и т. п.
«В соответствии с подходами к оценке кредитоспособности физических лиц доходы, полученные в виде нерегулярных переводов от физических лиц — родственников и друзей нельзя отнести к постоянному систематическому доходу и поэтому не могут быть отнесены к источникам подтверждения платежеспособности потенциального заемщика», — сказала Хоменко.
По ее словам, такие доходы не могут быть признаны банком в качестве источника подтверждения платежеспособности заемщика.
Новое правило не позволит физическому лицу подтверждать свой доход так называемой серой зарплатой.