Air China возобновила рейсы из Пекина в Пхеньян впервые за шесть лет

Регулярное пассажирское авиасообщение по этому направлению приостанавливали на фоне пандемии.

ПЕКИН, 30 марта. /ТАСС/. Утром 30 марта из пекинского международного аэропорта Шоуду вылетел первый пассажирский рейс китайской авиакомпании Air China в Пхеньян. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Отправление борта CA121 из столицы КНР в КНДР знаменует собой официальное возобновление работы регулярного маршрута национального перевозчика между двумя странами.

Регулярное пассажирское авиасообщение по этому направлению было полностью приостановлено в 2020 году на фоне пандемии. Таким образом, перелеты по этому маршруту не осуществлялись на протяжении шести лет.