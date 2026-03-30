Air China возобновила рейсы из Пекина в Пхеньян впервые за шесть лет

ПЕКИН, 30 марта. /ТАСС/. Утром 30 марта из пекинского международного аэропорта Шоуду вылетел первый пассажирский рейс китайской авиакомпании Air China в Пхеньян. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Отправление борта CA121 из столицы КНР в КНДР знаменует собой официальное возобновление работы регулярного маршрута национального перевозчика между двумя странами.
Регулярное пассажирское авиасообщение по этому направлению было полностью приостановлено в 2020 году на фоне пандемии. Таким образом, перелеты по этому маршруту не осуществлялись на протяжении шести лет.