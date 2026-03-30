Проект филиала Национального центра «Россия» на Большом Уссурийском представили Путину

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 марта дал старт строительству нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова рассказала главе государства о будущем пространстве в столице, а также об открытых и будущих филиалах. Так, недавно было согласовано восемь концепций новых пространств в субъектах РФ, в том числе и в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Большое спасибо региональным командам, там уже активно ведется работа», — сказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.
Концепцию филиала Национального центра «Россия», который появится на острове Большой Уссурийский, недавно защитил в Москве губернатор Дмитрий Демешин.
«Это будет не просто выставочное пространство, а настоящая точка притяжения не только для жителей региона и всей страны, но и для гостей из КНР. Филиалы Национального центра “Россия” создаются по поручению нашего президента. Уверен, наш будет одним из самых впечатляющих. Уже приступаем к проектированию», — отметил глава Хабаровского края.
Напомним, создание филиала является частью дорожной карты по развитию Большого Уссурийского, утвержденной заместителем председателя Правительства РФ — полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым во исполнение поручения главы государства. Новый центр станет не просто выставочным пространством, а драйвером развития всей прилегающей территории. Реализация проекта позволит привлекать дополнительно до 500 тысяч китайских туристов ежегодно.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что об освоении Большого Уссурийского острова Дмитрий Демешин рассказал во время прямой линии. Глава региона подчеркнул, что развитие Большого Уссурийского острова связано не только с туризмом, но и с грузоперевозками, логистикой, строительством, сельским хозяйством. На создание филиала Национального центра «Россия» из федерального бюджета будет выделена часть средств, но основное финансирование возьмет на себя край.