Эксперт Румянцева: цены на недвижимость Персидского залива могут снизиться

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Цены на недвижимость сегмента массмаркет на рынке Персидского залива могут снизиться в перспективе ближайшего года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение высказала ТАСС основатель и генеральный директор группы компаний Kalinka Екатерина Румянцева.
«В перспективе до 12 месяцев цены покажут разнонаправленную динамику: массмаркет может “просесть” еще на 3−7% из-за избытка предложения, тогда как премиальные локации устоят благодаря дефициту предложения и долгосрочным инвесторам. Наибольшей волатильности и потенциальному давлению подвержены самые экономичные, входные лоты, стоимость которых колеблется в диапазоне от 700 тыс. дирхамов. Как правило, это одно- и двухкомнатные квартиры в новостройках», — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, именно в этом сегменте высока доля инвесторов, ориентированных на быстрое получение прибыли или использующих кредитное плечо, что делает их более чувствительными к любым изменениям новостного фона.
Наиболее защищенным сегментом оказались самые дорогие, премиальные объекты, например, виллы и таунхаусы. Это активы, которые держат состоятельные собственники с длинным горизонтом планирования; они не склонны к панике и готовы занять выжидательную позицию.
В то же время аренда восстановится и вырастет на 3−6% годовых, добавила Румянцева. Доходность 6−9% в валюте останется магнитом для инвесторов, ищущих пассивный доход.
«Как только геополитический фон начнет разряжаться, мы увидим возвращение отложенного спроса. Сейчас мы наблюдаем классическую картину: рынок перезагружается, чтобы сделать следующий рывок. Те инвесторы, которые сохранят хладнокровие и войдут в рынок на текущих уровнях, скорее всего, окажутся в выигрыше на этапе восстановления. Как и после предыдущих кризисов, рынок выйдет из этой паузы только сильнее», — отметила Румянцева.