«Бесплатное» снятие наличных с кредитки грозит высокими процентами и переплатой

Эксперт объяснила, почему опасно снимать деньги с кредитной карты.

Источник: IrkutskMedia.ru

Из-за блокировок карт и перебоями с мобильным интернетом россияне все чаще снимают наличные деньги. Но делать это с кредитных карт не стоит, предупреждает эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.

Кредитные карты нужны для безналичной оплаты товаров и услуг, напомнила эксперт. Поэтому за снятие наличных банки вводят высокие комиссии и проценты, предупредила специалист. Даже если в рекламе сказано, что с кредитной карты можно снимать деньги без процентов, верить этому не стоит.

Часто финансовые организации вводят дополнительные условия. К примеру, снимать наличные можно, но если превысить лимит, то сразу начисляются повышенные проценты. Могут быть и другие нюансы вроде скрытых комиссий, предупредила эксперт.

Если возникла острая нужда в наличных, то нужно внимательно изучить договор. Желательно даже проконсультироваться с сотрудниками банка, чтобы узнать о всех возможных проблемах, рассказала Эльвира Глухова в беседе с «Прайм».