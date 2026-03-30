Почему банки не снижают ипотечные ставки вслед за ЦБ

По данным «ДОМ.РФ», на 20 марта средняя ипотечная ставка в России находилась около 20%. Это заметно ниже максимальных значений конца 2024 года, когда ставки достигали 29%. В крупнейших банках текущие базовые ставки выглядят так: в Сбербанке примерно 20%, ВТБ — 19,3%, Альфа-Банк — 19,9%, Совкомбанк — 19,99% (при определенных условиях), Т-Банк — 16,9%. Однако реальная ставка по ипотеке зависит от ряда факторов, таких как размер первого взноса, наличие зарплатных проектов и другие индивидуальные условия.