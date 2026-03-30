Почему банки не снижают ипотечные ставки вслед за ЦБ

На это обратили внимание эксперты, опрошенные «Российской газетой», передает ИА DEITA.RU.
За последние несколько дней только несколько банков заявили о планах изменения условий по ипотеке. Например, Совкомбанк объявил о снижении ставок, но при условии соблюдения определенных трат по картам. Уралсиб снизил ставки на 0,5 процентного пункта.
В то же время Абсолют Банк сообщил, что планирует скорректировать ставки в ближайшее время, а ПСБ пока оценивает ситуацию и не спешит менять условия. Т-Банк предпочитает оставить текущие ставки до следующего заседания Центробанка, запланированного на 24 апреля.
Эксперт Светлана Пинигина из «Пинигина Консалтинг» указала, что банковский сектор обычно корректирует ипотечные программы не сразу после изменения ключевой ставки, а с задержкой в несколько недель или даже месяцев. Сейчас эта тенденция повторяется: банки сначала ждут более стабильной ситуации и оценок рынка.
Руководитель отдела продаж жилой недвижимости компании «Мангазея» Федор Ушаков считает, что большинство потенциальных покупателей останутся в режиме ожидания минимум до конца второго квартала. Спекулятивное снижение ставки на 0,5 п.п. маловероятно, что сможет радикально изменить динамику спроса. По его мнению, настоящее оживление рынка возможно только при снижении ставки до уровня 14−14,5%, а существенные изменения станут заметны, когда ставка опустится до 12% и ниже.
По данным «ДОМ.РФ», на 20 марта средняя ипотечная ставка в России находилась около 20%. Это заметно ниже максимальных значений конца 2024 года, когда ставки достигали 29%. В крупнейших банках текущие базовые ставки выглядят так: в Сбербанке примерно 20%, ВТБ — 19,3%, Альфа-Банк — 19,9%, Совкомбанк — 19,99% (при определенных условиях), Т-Банк — 16,9%. Однако реальная ставка по ипотеке зависит от ряда факторов, таких как размер первого взноса, наличие зарплатных проектов и другие индивидуальные условия.
Аналитики отмечают, что динамика снижения ключевой ставки соответствует среднесрочному прогнозу Центробанка, который предполагает средний уровень в диапазоне 13,5−14,5% на 2026 год. При текущих темпах смягчения денежно-кредитной политики достижение комфортных условий для ипотеки, вероятно, придется ждать не раньше конца этого года. Основной фактор, от которого зависит ситуация, — это дальнейшее развитие ситуации на рынке и решения регулятора.