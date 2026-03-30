Доля покупающих товары онлайн россиян превысила 50%

Доля россиян, совершающих онлайн-покупки, выросла с 44,6 до 52% в 2023—2025 годах, говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ), которое есть у РБК.
Как отмечают авторы, сегодня покупки онлайн совершает каждый второй житель страны. Более половины онлайн-покупателей совершают покупки один или несколько раз в месяц. При этом доля потребителей, приобретающих товары через интернет несколько раз в неделю, увеличилась с 16,2 до 20,6%.
Вместе с тем снизилась доля тех, кто покупает товары только офлайн: с 60,1 до 49,1%. Потребители в основном предпочитают совмещать форматы покупок — доля таких покупателей увеличилась с 39,9 до 50,9%. При этом россиян, которые все покупки совершают только онлайн, практически не существует, говорится в исследовании.
Отстают в освоении онлайн-торговли люди старшего возраста, граждане с низкими доходами и жители сельской местности, следует из отчета. В эту группу чаще входят россияне старше 55 лет без высшего образования и с более низкой субъективной оценкой материального положения. Среди основных причин сложностей с освоением онлайн-шопинга они называли технологию демонстрации товаров на онлайн-площадках и способы доставки.
В исследовании подчеркивается, что онлайн-покупки не всегда экономят время. В будни медианные затраты на онлайн-шопинг составляют 70 минут против 61 минуты в офлайне. В выходные — 90 минут на онлайн-покупки против 110 минут офлайн. Значительную часть времени пользователи тратят на изучение отзывов: на их чтение уходит вдвое больше времени, чем на написание, следует из анализа данных. Более половины россиян читают комментарии других пользователей о товарах, а каждый третий оставляет их. Чаще это делают, как выяснили исследователи, более молодые, образованные и обеспеченные пользователи.
Абсолютное большинство онлайн-покупателей используют для покупок маркетплейсы, где чаще всего приобретают одежду, обувь и аксессуары. Ключевыми факторами выбора, как выяснили ученые, остаются широкий ассортимент и низкие цены.
В 2025 году темпы роста рынка электронной коммерции в России замедлились более чем в два раза — до 16% против 39% в 2024 году, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательское агентство Data Insight. Аналитики считают, что в ближайшие два года количество заказов вырастет на 25%.
Объем интернет-торговли в России в прошлом году, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, составил 11,5 трлн руб., увеличившись за год на 28%. Российский рынок электронной коммерции складывается преимущественно из покупок внутри страны: онлайн-продажи на отечественных цифровых платформах составляют 96,2%, пояснили в ассоциации.
В совместном исследовании «РБК Исследования рынков» и «Яндекс» выяснили, что 35% интернет-покупателей используют искусственный интеллект (ИИ) при выборе и покупке товаров. По оценкам аналитиков, в среднесрочной перспективе доля покупателей, использующих формат ИИ-покупок, может вырасти до 74%. Активней всего новые инструменты для онлайн-покупок осваивает молодежь: 18−24 лет — 49% и 25−34 лет — 41%.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.