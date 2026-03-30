Доля покупающих товары онлайн россиян превысила 50%

В исследовании подчеркивается, что онлайн-покупки не всегда экономят время. В будни медианные затраты на онлайн-шопинг составляют 70 минут против 61 минуты в офлайне. В выходные — 90 минут на онлайн-покупки против 110 минут офлайн. Значительную часть времени пользователи тратят на изучение отзывов: на их чтение уходит вдвое больше времени, чем на написание, следует из анализа данных. Более половины россиян читают комментарии других пользователей о товарах, а каждый третий оставляет их. Чаще это делают, как выяснили исследователи, более молодые, образованные и обеспеченные пользователи.