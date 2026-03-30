Приведет ли нефтяной кризис к падению биткоина, рассказали эксперты в Казахстане

В марте 2026 года финансовые рынки столкнулись с так называемым «черным лебедем» — кризис в Ормузском проливе спровоцировал рост цен на нефть. Обычно считается, что криптовалюты ведут себя в такой ситуации неустойчиво, теряя в цене и приводя к убыткам для инвесторов. Однако аналитики криптобиржи Binance отмечают, что биткоин (BTC) не просто устоял на фоне дорожающей нефти, но даже смог укрепиться. Это связано с тем, что теперь он все больше приобретает институциональный статус — в него вкладываются крупные компании и инвестфонды несмотря на снижение стоимости.