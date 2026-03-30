Приведет ли нефтяной кризис к падению биткоина, рассказали эксперты в Казахстане

В марте 2026 года финансовые рынки столкнулись с так называемым «черным лебедем» — кризис в Ормузском проливе спровоцировал рост цен на нефть. Обычно считается, что криптовалюты ведут себя в такой ситуации неустойчиво, теряя в цене и приводя к убыткам для инвесторов. Однако аналитики криптобиржи Binance отмечают, что биткоин (BTC) не просто устоял на фоне дорожающей нефти, но даже смог укрепиться. Это связано с тем, что теперь он все больше приобретает институциональный статус — в него вкладываются крупные компании и инвестфонды несмотря на снижение стоимости.
Среди трейдеров закрепилось мнение, что динамика цен на энергоносители прямо или косвенно диктует тренды на крипторынке. Однако, как отмечают аналитики, свежее исследование, охватившее данные за последние 10 лет (с 2016 по 2026 год), опровергает наличие устойчивой статистической связи между доходностью BTC и нефти. Единственный период значимой корреляции (β=0.34) пришелся на 2020−2022 годы, что было вызвано беспрецедентным монетарным стимулированием в пандемию, а не реальной причинно-следственной связью. В остальное время эти активы ведут себя как абсолютно независимые процессы, подчеркивают в Binance.
Сбои поставок нефти в Ормузском проливе с 23 февраля по 18 марта 2026 года наглядно показали, как те или иные активы реагировали на данный кризис. Например, нефть Brent выросла в цене на 46%; биткоин (BTC) подорожал на 15%; индекс Nasdaq прибавил 1%; золото подешевело на 3%, а позже просело на 11% за полмесяца. Традиционный защитный актив — золото — показал отрицательную динамику, в то время как биткоин прошел через трехфазный цикл адаптации к шоку: краткосрочная слабость, период «переваривания» новостей и самостоятельный рост.
Главным отличием текущего кризиса стало участие институционального капитала: компании и инвестфонды стали решающим фактором устойчивости BTC. В период обострения ситуации (2−17 марта) чистый приток в спотовые биткоин-ETF составил 1,7 млрд доллара США. Устойчивый спрос наблюдался через три независимых канала: массивные притоки в ETF, активные покупки на американском спотовом рынке (индекс Coinbase Premium вышел в плюс) и стратегическое накопление со стороны корпоративных казначейств.
Нефтяные шоки действительно влияют на биткоин, но лишь на уровне волатильности. Геополитические потрясения в энергетическом секторе создают краткосрочную турбулентность, которая чаще всего используется крупными игроками как выгодная точка входа для накопления позиций. Макроэкономические потрясения менее опасны для биткоина, чем внутренние системные сбои. В 2022 году, во время конфликта между Россией и Украиной, BTC вырос на 24% в первые четыре недели, а последующее обрушение рынка было вызвано крахом крипто-нативных проектов, таких как Terra/Luna и Three Arrows Capital.
Итог для инвестора: в 2026 году биткоин окончательно отвязался от нефтяной котировки. Нефтяной шок стал лишь поводом для временной волатильности, в то время как долгосрочный тренд диктуется институциональным спросом и внутренним здоровьем криптосистемы, считают аналитики Binance.