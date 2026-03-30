Риск на дороге: ямы и подвеска могут уничтожить машину после зимы

Конец апреля — начало мая считается оптимальным периодом для проверки технического состояния автомобиля после зимы, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова.
По его словам, в первую очередь необходимо оценить состояние подвески. Речь идет о проверке пыльников, в том числе на рулевых наконечниках. Своевременная замена этих элементов позволяет избежать более серьезных повреждений, вплоть до ремонта узлов в сборе.
Эксперт отметил, что весной возрастает риск повреждений при проезде через лужи. Водителям рекомендуется снижать скорость, особенно вблизи пешеходных переходов и на участках с возможными дефектами покрытия. Глубокие лужи могут скрывать ямы, что увеличивает вероятность повреждения автомобиля.
Он указал, что при обнаружении таких участков следует двигаться с минимальной скоростью, чтобы снизить нагрузку на подвеску и избежать ущерба.
Ранее сообщалось о возможном росте стоимости технического обслуживания автомобилей весной 2026 года. По данным отрасли, это связано с подорожанием запчастей и расходных материалов, увеличением арендных и коммунальных расходов, а также с налоговой нагрузкой и нехваткой квалифицированных специалистов.
Читайте также: Наличие брошенных машин в дворах домов может повлиять на цену квартир и спрос.