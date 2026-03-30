Строительство АЭС в Приморье начнётся с вводом первых блоков

Строительство Приморской атомной электростанции стало одной из самых обсуждаемых тем в регионе. Согласно утверждённому графику, ввод первого энергоблока мощностью 1 тыс. МВт намечен на 2033 год, второго — на 2035-й. Проект включает сооружение двух блоков типа ВВЭР-1000 и линий электропередачи 500 кВ общей протяжённостью более 200 километров.
Атомная станция призвана ликвидировать существующий в Приморье энергодефицит и обеспечить энергией как жителей края, так и крупные промышленные предприятия. В 2024 году президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу строительства АЭС в разных субъектах страны, включая Дальневосточный федеральный округ.
Председатель Дальневосточного отделения РАН Юрий Кульчин назвал развитие атомной генерации ключевым направлением для энергетики макрорегиона.
«Любое производство требует энергии. Например, если построить современный Data-центр, понадобятся мегаватты, которых и так нет в избытке», — отметил он.
Основатель компании DNS Дмитрий Алексеев подчеркнул экологическую чистоту атомной энергии и её преимущество перед зависимыми от погоды возобновляемыми источниками.
«Нам нужно большое количество первичного электричества, которое не привязано к переменчивым условиям погоды. И я уверен, что с точки зрения именно получения первичного электричества, альтернатив у атомной энергетики нет», — подчеркнул Дмитрий Алексеев.
Проект создаст значительный социально-экономический эффект уже на этапе строительства. Как сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачёв на ВЭФ-2025, в возведении и эксплуатации объекта будет задействовано от 1,5 до 2 тысяч специалистов. В школах Уссурийска уже действуют профильные классы, ориентированные на подготовку кадров для атомной отрасли.
«Такое крупное предприятие будет препятствовать оттоку населения из Приморья и создаст дополнительные возможности для трудоустройства и профессиональной реализации, в том числе для выпускников профильных образовательных программ. В школах округа уже действуют специализированные классы, ориентированные на подготовку кадров для атомной отрасли. Сегодняшние девятиклассники могут дальше пойти по физико-математическому профилю, а закончив институты, пойдут специалистами на предприятие», — отметил советник главы администрации Уссурийского ГО, почётный работник общего образования и заслуженный учитель РФ Галина Овсянникова.
Таким образом, строительство АЭС выходит за рамки энергетики: речь идёт о базовой инфраструктуре, от которой напрямую зависит инвестиционная привлекательность и экономическое развитие Приморья в ближайшие годы. Станция также должна способствовать закреплению населения в регионе, создавая новые рабочие места и возможности для молодёжи.