Миронов призвал запретить микрофинансовые организации в России

Их необходимо заменить государственной системой льготного кредитования, считает лидер партии «Справедливая Россия».

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Микрофинансовые организации в России должны быть заменены государственной системой льготного кредитования. Такое мнение ТАСС выразил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Микрозайм — своего рода финансовый наркотик, а вся деятельность МФО сродни распространению запрещенных средств. Этот вид антинародного бизнеса нужно полностью запретить!» — заявил депутат.

Он призвал «провести для граждан амнистию по безнадежным долгам» и создать государственную систему кредитования под 2−3%. «Такая система станет не только механизмом социальной поддержки, но и простимулирует потребительский спрос и поддержит экономику страны», — отметил парламентарий.

В современной России микрофинансовые структуры появились в 1990-х годах, но их регулирование складывалось постепенно. Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций» был принят в 2010 году.