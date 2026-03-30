С 1 апреля стоимость ОСАГО в РФ изменится из-за коэффициента бонус-малус

В Банке России ранее заявляли о возможности пересмотра лимитов выплат по ОСАГО. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что действующие суммы могут не соответствовать текущим условиям. Она указывала, что лимит в 500 тысяч рублей по вреду здоровью установлен давно и может требовать корректировки. Повышение выплат, по её словам, улучшит положение пострадавших в ДТП. Ранее также предлагали увеличить лимиты компенсаций. Речь шла о повышении выплат за ремонт до 700 тысяч рублей, а за вред жизни и здоровью — до 800 тысяч рублей. Авторы инициативы связывали это с ростом цен на услуги и запчасти.