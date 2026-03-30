Приморская АЭС решит проблему энергодефицита и создаст новые рабочие места

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что речь идет не просто о новом энергетическом объекте, а о фундаментальной инфраструктуре, способной устранить хронический энергодефицит и дать мощный импульс экономическому развитию. Согласно утвержденным планам, строительство АЭС мощностью 2 ГВт может начаться уже в 2027 году. Ввод первого энергоблока намечен на 2033 год, второго — на 2035-й. Станция с двумя энергоблоками типа ВВЭР-1000 должна обеспечить энергией как население, так и растущий промышленный сектор региона.
Председатель Дальневосточного отделения РАН Юрий Кульчин подчеркивает стратегическую значимость проекта для всей макрорегиональной энергетики. «Я связываю будущее развития энергетической отрасли на Дальнем Востоке, конечно, со строительством атомных электростанций различных видов. Ведь есть и стационарные АЭС, и плавающие, и небольшие по мощности. За ними будущее дальневосточной энергетики», — отметил он.
О необходимости стабильного источника энергии говорит и бизнес. Основатель DNS Дмитрий Алексеев обращает внимание на ключевую проблему региона: зависимость от нестабильных источников генерации и растущую нагрузку на сети.
«Нам нужно большое количество первичного электричества, которое не привязано к переменчивым условиям погоды. И я уверен, что с точки зрения именно получения первичного электричества альтернатив у атомной энергетики нет. Это экологически чистый способ получения энергии», — подчеркнул он.
По его словам, современные технологии уже позволяют говорить о практически замкнутом цикле переработки топлива, что делает атомную энергетику еще более перспективной.
Социальный эффект проекта отмечают и представители образовательной сферы. Советник главы администрации Уссурийского городского округа, заслуженный учитель России Галина Овсянникова считает, что АЭС станет фактором удержания населения и развития кадрового потенциала региона.
«Такое крупное предприятие будет препятствовать оттоку населения из Приморья и создаст дополнительные возможности для трудоустройства и профессиональной реализации, в том числе для выпускников профильных образовательных программ», — уверена она.
При этом в школах уже формируются специализированные классы, ориентированные на подготовку будущих специалистов атомной отрасли.
Овсянникова также подчеркивает, что проект напрямую связан с устойчивостью энергосистемы: «Развитие атомной энергетики в регионе повысит уровень его энергетической обеспеченности и устойчивости. В условиях внешних вызовов наличие собственного источника генерации энергии станет фактором стабильности. А энергия — это жизнь».
Уже сейчас эксперты подчеркивают, что строительство АЭС в Приморье выходит далеко за рамки энергетики. Проект затронет сразу несколько сфер: экономику, рынок труда, демографию и инвестиционную привлекательность региона.