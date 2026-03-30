Кредитный разворот: депутат Госдумы предложил заменить МФО госсистемой в РФ

Микрофинансовые организации в России следует полностью заменить государственной системой льготного кредитования, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы ФС РФ Сергея Миронова.
По его словам, действующая модель микрозаймов наносит ущерб гражданам. Он выступил за полный запрет деятельности МФО.
Депутат также предложил провести амнистию по безнадежным долгам населения. В качестве альтернативы он обозначил создание государственной системы кредитования с процентной ставкой на уровне 2−3%.
По его оценке, такая модель может использоваться как инструмент социальной поддержки, а также стимулировать потребительский спрос и экономическую активность.
Микрофинансовые организации начали формироваться в России в 1990-х годах. Их правовое регулирование было закреплено федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», принятым в 2010 году.
