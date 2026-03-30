Бастрыкин приказал возобновить расследование по дому на Рубежной в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело в связи с нарушениями прав жильцов дома на улице Рубежной в Новосибирске. В здании уже четыре года нет газа, а крыша протекает, приводя к затоплению квартир на верхних этажах во время дождей.
Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но их проблема так и не была решена. Дом был сдан в эксплуатацию в 2019 году, однако с самого начала эксплуатации в нём обнаружились серьёзные недостатки. Кровля постоянно протекает, что вызывает затопление квартир на верхних этажах во время осадков. Кроме того, застройщик допустил грубые ошибки при монтаже газопроводов, что стало причиной утечки газа и отсутствия газоснабжения в квартирах уже четыре года.
Ранее Александр Бастрыкин брал эту ситуацию под свой контроль в центральном аппарате СК. В следственном управлении по Новосибирской области дважды возбуждались уголовные дела, но прокурор Кировского района Анатолий Стафиевский отменял эти решения. Обжалования этих решений вышестоящими прокурорами не привели к желаемому результату.
Теперь глава СК поручил и.о. руководителя регионального следственного управления Антону Бадулину заново возбудить уголовное дело и представить отчёт о ходе и результатах расследования. Исполнение этого поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.
Татьяна Картавых