Бастрыкин приказал возобновить расследование по дому на Рубежной в Новосибирске

Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но их проблема так и не была решена. Дом был сдан в эксплуатацию в 2019 году, однако с самого начала эксплуатации в нём обнаружились серьёзные недостатки. Кровля постоянно протекает, что вызывает затопление квартир на верхних этажах во время осадков. Кроме того, застройщик допустил грубые ошибки при монтаже газопроводов, что стало причиной утечки газа и отсутствия газоснабжения в квартирах уже четыре года.