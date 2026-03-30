В селе Большеокинское Братского района стартовал капремонт детского сада «Тополек»

Иркутская область, НИА-Байкал — Подрядчик приступил к капитальному ремонту детского сада «Тополек» в селе Большеокинское Братского района.

Источник: НИА Байкал

Работы проводят по национальному проекту «Молодежь и дети» и завершат к началу учебного года — в августе 2026 года. Финансирование проекта составило 50 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

Подрядная организация завершает этап демонтажных работ. Разобрали старую кровлю, демонтировали все четыре входа в здание, внутренние двери, обшивку фасада и фронтона. Сняли покрытие и основание пола, цокольного перекрытия и облицовки потолков, отбили старую штукатурку со стен.

«В ближайшее время строители приступят к работам по усилению несущих конструкций деревянного здания, включая замену нижних венцов и укрепление стен. Это ключевой этап, обеспечивающий долговечность и безопасность обновленного детского сада», — рассказал министр строительства региона Алексей Емелюков.

Подрядчику предстоит провести ремонт фундамента, цоколя и отмостки, кровли, потолков, перекрытий и полов, заменить окна, двери и ворота, произвести замену лестниц и крылец. Также запланированы внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, обновление фасада, полная замена систем отопления, водоснабжения, канализации, электромонтаж и капитальный ремонт пищеблока, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.