Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карагандинская область укрепляет позиции в промышленности

Источник: DKNews.kz

С начала года экономика Карагандинской области показывает стабильный рост. По итогам января-февраля в регионе наблюдается увеличение ключевых показателей в промышленности, инвестициях и других отраслях.

Рост промышленного производства

За два месяца промышленный сектор региона произвел продукции на сумму 846,4 млрд тенге, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в этот рост продолжает вносить обрабатывающий сектор, оставаясь одним из ключевых драйверов региональной экономики.

Инвестиции сохраняют положительную динамику

Объем инвестиций в основной капитал за январь-февраль составил 75,4 млрд тенге, что на 2,1% больше по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что инвестиционная активность поддерживается реализацией промышленных и инфраструктурных проектов.

Рост в ключевых отраслях

Положительная динамика наблюдается и в других секторах экономики:

  • сельское хозяйство,

  • торговля,

  • транспорт.

Это указывает на сбалансированное развитие региона и снижение зависимости от отдельных отраслей.

Общая картина

Показатели начала года свидетельствуют о стабильности экономики Карагандинской области. Рост промышленности, умеренное увеличение инвестиций и развитие смежных отраслей создают основу для дальнейшего укрепления экономического потенциала региона.