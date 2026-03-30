Карагандинская область укрепляет позиции в промышленности

Экономика Карагандинской области демонстрирует устойчивый рост
С начала года экономика Карагандинской области показывает стабильный рост. По итогам января-февраля в регионе наблюдается увеличение ключевых показателей в промышленности, инвестициях и других отраслях.
Рост промышленного производства
За два месяца промышленный сектор региона произвел продукции на сумму 846,4 млрд тенге, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в этот рост продолжает вносить обрабатывающий сектор, оставаясь одним из ключевых драйверов региональной экономики.
Инвестиции сохраняют положительную динамику
Объем инвестиций в основной капитал за январь-февраль составил 75,4 млрд тенге, что на 2,1% больше по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что инвестиционная активность поддерживается реализацией промышленных и инфраструктурных проектов.
Рост в ключевых отраслях
Положительная динамика наблюдается и в других секторах экономики:
сельское хозяйство,
торговля,
транспорт.
Это указывает на сбалансированное развитие региона и снижение зависимости от отдельных отраслей.
Общая картина
Показатели начала года свидетельствуют о стабильности экономики Карагандинской области. Рост промышленности, умеренное увеличение инвестиций и развитие смежных отраслей создают основу для дальнейшего укрепления экономического потенциала региона.