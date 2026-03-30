Красноярский аэропорт принял первый рейс новой авиакомпании из Ташкента

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Международный аэропорт Красноярск обслужил первый рейс нового иностранного перевозчика — узбекской авиакомпании Centrum Air. Самолет прибыл из Ташкента 29 марта.

Источник: НИА Красноярск

Полеты по маршруту Красноярск — Ташкент будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Рейсы выполняются на самолетах Airbus A320, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Появление нового авиаперевозчика расширяет возможности для пассажиров. Через Ташкент открываются удобные стыковки в другие города и страны, включая Казахстан, Таиланд, Вьетнам, Южную Корею, Пакистан, Кыргызстан и Германию.

