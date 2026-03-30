Торговый центр империи «Трифоновских» закрыли во Владивостоке по решению суда

Отметим, что на сегодняшний день от «Трифоновской» империи не осталось практически ничего. Находившиеся в районе Спортивного рынка торговые центры «Союз» и «Гранд» демонтируют как самовольные постройки, а «Кристалл» и «Викторию» закрыли до устранения нарушений пожарной безопасности. Многочисленные кафе китайской кухни, сосредоточенные в основном в «Кристалле», распространились по разным районам Владивостока. Ядро Спортивного рынка — ряды контейнеров с различным ширпотребом (одежда, обувь, хозтовары и т. д. ) — начали сносить ещё в 2021 году. С прошлого года сносят и продовольственные ярмарки.