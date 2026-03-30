Торговый центр империи «Трифоновских» закрыли во Владивостоке по решению суда

Здание опечатали ещё в феврале в качестве обеспечительных мер по иску, и теперь суд подтвердил обоснованность претензий прокуратуры, запретив эксплуатировать потенциально опасное здание. В частности, в торговом центре нарушены требования к эвакуационным выходам, выявлена неисправность систем противопожарной защиты.
Торговый центр дважды проверяли в 2025 году. Директору организации было внесено представление, а также возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушения правил пожарной безопасности, самовольное занятие земельного участка и несоблюдение норм в области защиты от ЧС. К февралю владелец так и не исправил ситуацию.
Торговый центр до октября 2025 года принадлежал бизнес-империи лидера ОПГ «Трифоновские» Александра Ясина. Нынешний владелец — торговая фирма из Хабаровска. В самом Хабаровске её директор владеет отелем и рестораном. Основной арендатор помещений в ТЦ — магазин одежды, его хозяева намерены открыться в мае после ремонта.
Отметим, что на сегодняшний день от «Трифоновской» империи не осталось практически ничего. Находившиеся в районе Спортивного рынка торговые центры «Союз» и «Гранд» демонтируют как самовольные постройки, а «Кристалл» и «Викторию» закрыли до устранения нарушений пожарной безопасности. Многочисленные кафе китайской кухни, сосредоточенные в основном в «Кристалле», распространились по разным районам Владивостока. Ядро Спортивного рынка — ряды контейнеров с различным ширпотребом (одежда, обувь, хозтовары
Смежный рынок на Школьной тоже разгоняют как самострой, участок за участком признавая территорию незаконно занятой.
В районе осиротевшей «Спортивки» планируется застройка по проекту комплексного развития территории. Сейчас ведётся работа по доработке проекта: прокуратура нашла многочисленные нарушения в нём, в том числе отсутствие в проекте мероприятий по защите от подтоплений. Речку Объяснения, которая и создаёт риски подтоплений, сейчас расчищают, а мешающий дноуглубительным работам гаражный кооператив вдоль неё демонтируют. За месяц спецтехника прошла 600 метров реки, изъято 5,5 тысяч кубометров грунта.
Были у Ясина и объекты в других районах — ТРЦ «Авангард» и бизнес-центр «Фрегат» на улице Светланской. «Авангард» тоже приостановил работу до устранения нарушений, «Фрегат» пока держится — суд не потребовал опечатывать его, хотя устранить нарушения владельцев обязали.