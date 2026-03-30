Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торговый центр империи «Трифоновских» закрыли во Владивостоке по решению суда

Суд удовлетворил иск прокурора Первомайского района Владивостока о запрете эксплуатации торгового центра «Школьная» до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности, угрожающих жизни и здоровью работников и посетителей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Здание опечатали ещё в феврале в качестве обеспечительных мер по иску, и теперь суд подтвердил обоснованность претензий прокуратуры, запретив эксплуатировать потенциально опасное здание. В частности, в торговом центре нарушены требования к эвакуационным выходам, выявлена неисправность систем противопожарной защиты.

Торговый центр дважды проверяли в 2025 году. Директору организации было внесено представление, а также возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушения правил пожарной безопасности, самовольное занятие земельного участка и несоблюдение норм в области защиты от ЧС. К февралю владелец так и не исправил ситуацию.

Торговый центр до октября 2025 года принадлежал бизнес-империи лидера ОПГ «Трифоновские» Александра Ясина. Нынешний владелец — торговая фирма из Хабаровска. В самом Хабаровске её директор владеет отелем и рестораном. Основной арендатор помещений в ТЦ — магазин одежды, его хозяева намерены открыться в мае после ремонта.

Отметим, что на сегодняшний день от «Трифоновской» империи не осталось практически ничего. Находившиеся в районе Спортивного рынка торговые центры «Союз» и «Гранд» демонтируют как самовольные постройки, а «Кристалл» и «Викторию» закрыли до устранения нарушений пожарной безопасности. Многочисленные кафе китайской кухни, сосредоточенные в основном в «Кристалле», распространились по разным районам Владивостока. Ядро Спортивного рынка — ряды контейнеров с различным ширпотребом (одежда, обувь, хозтовары и т. д.) — начали сносить ещё в 2021 году. С прошлого года сносят и продовольственные ярмарки.

Смежный рынок на Школьной тоже разгоняют как самострой, участок за участком признавая территорию незаконно занятой.

В районе осиротевшей «Спортивки» планируется застройка по проекту комплексного развития территории. Сейчас ведётся работа по доработке проекта: прокуратура нашла многочисленные нарушения в нём, в том числе отсутствие в проекте мероприятий по защите от подтоплений. Речку Объяснения, которая и создаёт риски подтоплений, сейчас расчищают, а мешающий дноуглубительным работам гаражный кооператив вдоль неё демонтируют. За месяц спецтехника прошла 600 метров реки, изъято 5,5 тысяч кубометров грунта.

Были у Ясина и объекты в других районах — ТРЦ «Авангард» и бизнес-центр «Фрегат» на улице Светланской. «Авангард» тоже приостановил работу до устранения нарушений, «Фрегат» пока держится — суд не потребовал опечатывать его, хотя устранить нарушения владельцев обязали.