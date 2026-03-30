Сливочное масло в Омске подскочило в цене почти до тысячи рублей

Стали известны данные о динамике средних розничных цен в Омской области по состоянию на 23 марта 2026 года. Согласно обнародованной аналитиками информации, за прошедшую неделю несколько товаров из потребительской корзины продолжили уверенно дорожать.
Сливочное масло за неделю прибавило 0,5%, достигнув 992,9 рубля за килограмм. Водка подорожала на 1,3% — до 908,91 рубля за литр. Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросла стоимость стирального порошка: плюс 2% за неделю, теперь килограмм обходится в среднем в 177,15 рубля.
При этом отдельные позиции, напротив, подешевели. Свинина (кроме бескостного мяса) снизилась на 0,5%, до 355,94 рубля за килограмм, а куры — на 0,3%, до 220,69 рубля. Оба вида мяса остаются значительно дешевле, чем в среднем по Сибири и России.
