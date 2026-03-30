Официанты неожиданно стали лидерами подработки в Петербурге в начале 2026 года

Официанты стали самой востребованной категорией подработки с посменной оплатой в Санкт-Петербурге в начале 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование специализированного сервиса.
По данным аналитики, за год количество предложений для этой категории выросло в два раза. Среднее вознаграждение составило около 5 168 рублей за смену. При этом фактический доход может варьироваться в зависимости от продолжительности смен, опыта и других условий.
Сопоставимую динамику показали кладовщики. Число предложений увеличилось на 94%, а средняя оплата достигла 5 081 рубля за смену. В тройку наиболее востребованных также вошли водители-экспедиторы. Для них количество предложений выросло на 47%, а средняя оплата составила 8 796 рублей за смену.
Отмечается, что вместе с ростом спроса со стороны работодателей увеличивается и активность соискателей. В начале 2026 года наиболее заметный рост интереса зафиксирован в сегменте водителей-экспедиторов и упаковщиков.
Аналитики указывают, что формат подработки с посменной оплатой все чаще используется для решения прикладных задач. Компании задействуют его для оперативного закрытия потребностей, в том числе в технических и строительных направлениях.
