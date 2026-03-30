В Омске взлетели цены на овощи и алкоголь: что подорожало больше всего

Согласно статистике, белокочанная капуста подорожала на 28,3%, что в денежном эквиваленте составило 9,17 рубля. Морковь прибавила в цене 26,7% (8,82 рубля). Замыкает тройку лидеров подорожания куриное яйцо — его стоимость выросла на 20,7% (17,43 рубля).
В пятерку товаров с наиболее заметным ростом цен также вошли картофель (+11,5%, 4,03 рубля) и водка (+7,6%, 63,85 рубля).
Вместе с тем аналитики отмечают и обратную тенденцию. Самое существенное снижение цен зафиксировано на шлифованный рис: продукт подешевел на 9,4% (8,57 рубля). Из категории мясной продукции удешевление коснулось сосисок и сарделек (-3,3%, 17,08 рубля), вареной колбасы первого сорта (-3%, 16,4 рубля), а также полукопченой колбасы (-2,6%, 17,34 рубля).
Помимо этого, в минус ушли цены на репчатый лук (минус 2,9%, 0,94 рубля), куриное мясо (без учета окорочков) (минус 2,6%, 5,89 рубля) и ультрапастеризованное молоко жирностью 2,5−3,2% (минус 2,1%, 2,54 рубля).
Напомним, что, по мнению экономиста Игоря Балынина, на целый ряд товаров цены будут либо на уровне прошлого года, либо ниже данного значения.