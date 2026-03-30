Как изменятся правила перевода денег с 1 апреля

Эти изменения в основном касаются бизнеса и организаций, осуществляющих платежи в бюджет — налоговые, сборы, штрафы, а также платежи на казначейские счета, сообщает ИА DEITA.RU.
Для физических лиц, совершающих переводы, нововведения практически не затронут. Об этом рассказал агентству «Прайм» Андрей Сироткин, старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия».
Данный документ фактически заменяет предыдущий приказ Минфина № 107, который действовал с 2013 года. Эксперт подчеркнул, что новых кардинальных правил в них нет, однако есть ряд технических нюансов, которые важно учитывать при оформлении платежей после 1 апреля.
Например, для индивидуальных предпринимателей теперь обязательно необходимо указывать полное имя и правовой статус, а при платежах в пользу юридических лиц — использовать их полное официальное название без неофициальных сокращений. Эти требования направлены на повышение точности идентификации участников финансовых операций и минимизации ошибок.
Что касается переводов по номеру телефона через систему быстрых платежей (СБП), изменений в них не внесено. Тем не менее, в практике банков часто при крупных переводах могут задавать дополнительные вопросы и требовать подтверждения источника средств.
Эксперт советует заранее связываться с банком, чтобы избежать возможных задержек или блокировок средств, особенно при значительных суммах. Это связано с выраженной тенденцией ужесточения требований к идентификации участников финансовых транзакций.
Государство наращивает усилия по обеспечению полной прозрачности финансовых операций, расширяя список признаков, по которым транзакция может быть признана подозрительной. Всё это осуществляется в рамках борьбы с киберпреступностью, отмыванием денег и другими преступными схемами.
Сироткин отметил, что подобные меры необходимы для того, чтобы все участники банковских операций правильно понимали друг друга и могли взаимодействовать без недоразумений. В целом, новые правила призваны усилить контроль за денежными переводами и повысить уровень их прозрачности, что является важным шагом к укреплению финансовой безопасности и борьбы с преступностью в цифровой сфере.