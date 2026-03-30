Ответ KitKat на кражу шоколада набрал 20 млн просмотров

26 марта по дороге из Италии в Польшу украли крупную партию батончиков KitKat — почти 414 тысяч штук, или около 12 тонн продукции. А ответ KitKat на этот инцидент стал вирусным. 29 марта он набрал в соцсети Х более 20 млн просмотров всего за три часа.
Компания сдержанно подтвердила сам инцидент. При этом в заявлении подчеркнули, что угрозы для потребителей нет, а поставки продолжаются без перебоев.
Но пользователи Х захейтили компанию за тон. По их мнению, вместо паники бренд выбрал спокойную, почти ироничную коммуникацию.
«Самый большой перерыв в истории случился не у покупателей, а у неизвестных похитителей», — шутят в Сети.
По мнению маркетологов, история с кражей неожиданно превратилась в удачный инфоповод. Так Nestlé получила миллионы охватов без дополнительных кампаний, а сам кейс уже называют примером того, как кризис можно превратить в вирусный контент.
